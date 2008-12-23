Луценко взявся за Стельмаха

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що «у рамках оперативно-розшукової справи Міністерство внутрішніх справ України на даний час проводить дослідчу перевірку щодо ймовірного фінансового шахрайства в діях Національного банку України під час рефінансування комерційних банків, а також валютних торгів».

Про це міністр заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН сьогодні у Львові.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що «наразі проводиться вивчення депутатських заяв та повідомлень у засобах масової інформації, а також МВС готує подання до суду для зняття банківської таємниці в ході даної справи».