На Київщині із гострим отруєнням "злягли" майже сорок дітей і двоє дорослих – ЗМІ (відео)

Через гостру кишкову інфекцію на Київщині постраждали майже 40 дітей та двоє дорослих, четверо людей були госпіталізовані. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Наразі приміщення школи у Вишгороді та дитсадку у Гоголеві оброблені та герметично закриті, після дезінфекції в них оголосили карантин до понеділка. Працівники кажуть, що подібних проблем раніше ніколи не було.

«Маленька Софійка, котра потрапила до лікарні, каже, що в той день у школі з'їла тільки котлету та огірок. Мама розповідає, що в дитини різко впав тиск і її нудило кожні 15 хвилин. Лікарі підтверджують, що симптоми школярів з Вишгорода та дошкільнят і вихователів з-під Броварів дуже схожі – температура до 38 та нудота. Вже з'ясовано, що в обох закладів – один і той самий постачальник харчів. Але про його провину говорити зарано, адже отруїлися навіть ті, хто в їдальнях не харчувався», - йдеться у повідомленні.

Тепер причини інциденту з'ясовує спеціальна комісія. Фахівці вже взяли аналізи в дітей, обстежили продукти, посуд і обладнання, також взяли аналізи у працівників, які готували їжу.

Обласна влада твердить, що фірма-постачальник продуктів співпрацює зі слідчою групою та інформації не приховує. Результатів експертиз чекають на початку наступного тижня. Першим висновком із ситуації влада вважає вчасну локалізацію проблеми – кількість інфікованих від п'ятниці не збільшується. Тим не менше, з понеділка обидва заклади працюватимуть за скороченим графіком і без харчування.