На Запоріжжі отруїлись школярі, дітей госпіталізували із кишковою паличкою

Запорізька місцева прокуратура розпочала провадження за фактом отруєння школярів Мар'ївського навчально-виховного комплексу. Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Повідомляється, що до Запорізької центральної районної лікарні госпіталізовано 7 школярів з захворюванням на гостру кишкову інфекцією та 3 дітей дошкільного віку з середньою тяжкістю захворювання. Дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний.

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«Запорізькою місцевою прокуратурою №2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням у місцевому навчально-виховному закладі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 КК України», - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування, яке здійснюється слідчим відділом Запорізького ВП ДВП ГУНП України в області, проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі з харчовим отруєнням було госпіталізовано 13 учнів гімназії № 23. Фахівці виявили порушення санітарних норм у їдальні гімназії, де отруїлися учні.

21 січня у Житомирі було відкрито кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії. Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Також були зафіксовані випадки отруєння дітей, які не харчувались у їдальні навчального закладу.