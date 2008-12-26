За кілька хвилин ВР розпочне третю серію серіалу про бюджет

От тільки перерва закінчиться...

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 16.00. Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, який вів пленарне засідання, повідомив, що о 16-й год. доповідатиме в парламенті голова Комітету ВР з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ (фракція Блоку Литвина) з приводу законопроекту «Про державний бюджет України на 2009 рік».

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