Ющенко називає ухвалення держбюджету-2009 політичним рішенням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ухвалення державного бюджету на 2009 рік політичним рішенням.

Про це він заявив у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

„Сьогодні ми прийняли політичний документ, аж ніяк не фінансовий, - наголосив Президент. Політична домінантна перемогла й ми прийняли складний, драматичний бюджет”.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що „нація й держава мають зрозуміти, що без радикальних реформ бюджет не буде працювати”.

На його думку, бюджет-2009 не дає адекватної відповіді на економічну кризу для України.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що бюджет мав прийматись після ухвалення серйозного пакету антикризових законів, в тому числі й щодо податкової політики.

Він назвав неприпустимим те, що в документі передбачено дефіцит 20 мільярдів Пенсійного фонду України. Також він розкритикував, що 90% фінансування направлено на соціальні видатки.

Президента також насторожує те, що процес формування бюджету був „втаємничений”. Зокрема, він зауважив, що цифри, закладені в бюджеті, були оприлюднені лише 17 грудня. Він припустив, що голова НБУ, міністри не знають й досі цих цифр: „Ця утаємниченість, говорить про те, що у нас немає відвертого, щирого публічного політичного діалогу, в яких викликах сьогодні знаходиться країна.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік». “За” проголосували 226 із 353 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція КПУ. Із фракції Партії регіонів “за” проголосували четверо депутатів - Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК, Володимир ГУРЄЄВ, Петро КОРЖ. В повному складі підтримали бюджет фракції БЮТ та Блоку Литвина. Із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» бюджет підтримали 46 депутатів. Не брали участі в голосуванні Іван ПЛЮЩ, Арсеній ЯЦЕНЮК, депутати з групи «Єдиний Центр» та «За Україну».

Доходи бюджету урядом було визначено в сумі 238 млрд. грн. (проти 232 млрд. грн. минулого року). Видатки держбюджету 2009 року мають скласти 266 млрд. грн. (проти 253 у поточному році). Бюджет передбачає дефіцит 31 млрд. грн. - 3% від ВВП.