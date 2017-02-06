Суд анексованого Криму залишив за ґратами заступника голови Меджлісу

Про це повідомляє адвокат Микола Полозов в Twitter.

Читайте такожЧубаров: територію Криму залишили вже понад 40 тисяч людей

Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінилися обставини, кажуть.#FreeChiygoz — Микола Полозов (@nikolai_polozov) February 6, 2017

«Порадившись на місці, судді вирішили залишити Ахтема Чийгоза під вартою. Не змінилися обставини, говорять», – зазначив адвокат.

Полозов повідомляв, що на нинішньому засіданні захист клопотав про зміну запобіжного заходу через відсутність доказів провини Чийгоза в досліджених речових доказах і допитах свідків.

Як повідомлялося, кримські судді продовжили термін утримання під вартою Ахтему Чийгозу на три місяці з 8 січня 2017 року по 8 квітня 2017 року.

Чийгозу інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. У МЗС заявляли, що метою репресій в Криму є знищення корінного народу півострова.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинуло двоє мітингувальників, 79 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.