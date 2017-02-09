Справа кількох поколінь: Фукуяма пояснив, коли українцям чекати результатів від реформ

Результат реформ в Україні громадяни зможуть відчути протягом кількох поколінь, так як це процес досить тривалий, і не може пройти за кілька років. Про це заявив автор теорії "кінця історії", відомий філософ і аналітик зі Стенфордського університету (США) Френсіс Фукуяма, пише "Новое время".

Він пояснив, що минулорічні реформи в Україні мали успіх, особливо якщо говорити про реформу газового ринку.

«Торішні реформи можна назвати успішними. Я маю на увазі в першу чергу реформу газового ринку та уніфікацію цін. Це дійсно болісний процес для звичайних громадян, тому що тарифи за опалення значно зросли, але цього не можна було уникнути. З іншого боку, ця реформа знищила велике джерело корупції, яке перерозподіляло державні субсидії в кишені посередників», - сказав Фукуяма.

Крім того, він зазначив, що Україна повністю позбулася залежності від російського газу, що є дуже важливим кроком.

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«Україна позбулася залежності від російського газу. Тепер у Росії менше інструментів для впливу на ситуацію в Україні. Мені здається, українці ще в повній мірі не оцінили, наскільки важливо вашій країні бути незалежною у зовнішній політиці. Та й раціоналізація економіки не менш важлива, адже при низьких цінах на газ, використовується неефективно. Було невигідно розробляти українські газові родовища», - зазначив філософ.

Фукуяма зазначив, що сподівання на швидкі зміни прийшли в країну після Помаранчевої революції. Однак у інших країнах процес реформ також проходив не швидко.

«Проблема в очікуваннях. Після Помаранчевої революції і Евромайдану багато хто сподівався, що все швидко зміниться. Але якщо ви подивитесь на історію інших країн, наприклад США, де були схожі проблеми — в тому числі корупція, яка глибоко в'їлась, то побачите, що це не вирішується за кілька років. Це справа кількох поколінь. Україна зараз переживає поколінський поворот», - пояснив він.

Повну версію інтерв'ю з Френсісом Фукуямою читайте у свіжому номері журналу "Новий час".