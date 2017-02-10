Переписати "Мінськ" неможливо – британський аналітик

Про це повідомив старший науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Джеймс Шерр, коментуючи наближається річницю підписання друге Мінських угод, передає Сегодня.ua.

"У принципі, Мінські угоди були результатом військового й конфлікту в сфері інформаційної війни. Це головоломка суперечливих і двозначних положень. Я думаю, що з самого початку положення в Мінських угодах були нездійсненні. Але в цьому хаосі є кілька положень, які мають однозначний і яскравий характер: обов'язок забезпечувати ОБСЄ повний доступ, обов'язок після виборів повернути повний контроль Україні над кордоном, обов'язок забезпечити режим припинення вогню, незважаючи на те, що від самого початку російська сторона та її "союзники-ополченці" ніколи не дотримувалися ці положення. Але Захід продовжує цей процес, наполягаючи, що немає альтернативи. На мій погляд, це свідчить про те, що у Заходу ніколи не було достатньо міцних інструментів реалізувати їхні й інтереси України. Я маю на увазі принципове відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи розумні заходи особливого статусу", – вважає Шерр.

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На думку Шерра, ніде в Мінських угоди не визначається значення слів "особливий статус": "Так звані лідери ОРДЛО наполягають на тому, що це форма федералізму. Це означає і повну автономію, чого не існує у жодній федеральній державі у світі, навіть у РФ, і в доповнення до "особливого статусу" права вето на кардинальні питання політики України, особливо в питаннях зовнішньої політики. Україна має право протистояти цим вимогам. На мій погляд, у цій ситуації Захід повинен підтримати українську позицію і тиснути на Росію. У той же час, коли протилежна сторона не усвідомлює і не виконує свої обов'язки за Мінськими угодами, в Росії правильно кажуть, що в цьому випадку політика й позиція Заходу дуже слабка".

За словами Джеймса Шерра, Мінські угоди переписати неможливо. "Щоб Росія виконала Мінські угоди, потрібні інші інструменти української та західної політики. Особливо у військовій сфері, підвищуючи рівень військової та фінансової допомоги Україні. Я не думаю, що тривале продовження цього статусу-кво (невиконання Мінських угод – Ред.) діє на користь Росії. Я думаю, що важливо зміцнювати позицію України дипломатично, політично і поліпшувати стан справ в Україні, використовуючи цей момент, цей перепочинок, щоб провести системні трансформації. Це абсолютно не вигідно Росії. Українська сторона з підтримкою Заходу може продовжувати цю ситуацію 10-20 років. Росія ж – ні, Росії невигідне юридичне визнання ОРДЛО. Але Росія може використовувати ОРДЛО, щоб підривати і дестабілізувати Україну. Якщо немає такої можливості – немає гри. Від нас це вимагає більшої рішучості, більш потужних інструментів і стратегічного терпіння", – підсумував експерт.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого 2015 року в білоруській столиці після 16-годинного марафону переговорів "нормандської четвірки" був підписаний "Мінськ-2".