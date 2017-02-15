Луценко готує зняття недоторканності з трьох нардепів-ухильників від податків, серед них Шуфрич
Генеральний прокурор України Юрій Луценко планує внести до Верховної Ради подання щодо народних депутатів Олександра Супруненка, В’ячеслава Константіновського та Нестора Шуфрича, які ухилились від сплати десятків мільйонів гривень податків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні під час брифінгу.
«Позавчора я отримав результати позапланової перевірки ДФС по електронним деклараціям трьох із 17, щодо направлених нами народних депутатів. У кожного з цих трьох депутатів, а саме - Супруненка, Константіновського та Шуфрича - встановлена несплата податків на суми відповідно 60 50 і 40 мільйонів гривень. Цифри округлені. У зв’язку з цим я планую у найближчий час підготувати подання до Верховної Ради», - заявив Луценко.
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За його словами, «особливість статті 212 «несплата податків» (Кримінального кодексу) передбачає можливість закриття справи за сплату податків. Тобто, у трьох достойників є два варіанти – сплатити, і справа, згідно закону, буде закрита, або отримати три роки тюрми. І той, і той варіант буде прийнятним».