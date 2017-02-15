Луценко готує зняття недоторканності з трьох нардепів-ухильників від податків, серед них Шуфрич

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні під час брифінгу.

«Позавчора я отримав результати позапланової перевірки ДФС по електронним деклараціям трьох із 17, щодо направлених нами народних депутатів. У кожного з цих трьох депутатів, а саме - Супруненка, Константіновського та Шуфрича - встановлена несплата податків на суми відповідно 60 50 і 40 мільйонів гривень. Цифри округлені. У зв’язку з цим я планую у найближчий час підготувати подання до Верховної Ради», - заявив Луценко.

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За його словами, «особливість статті 212 «несплата податків» (Кримінального кодексу) передбачає можливість закриття справи за сплату податків. Тобто, у трьох достойників є два варіанти – сплатити, і справа, згідно закону, буде закрита, або отримати три роки тюрми. І той, і той варіант буде прийнятним».