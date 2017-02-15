У НФ заявили, що НАБУ саботує розслідування замовної дискредитаційної кампанії проти уряду Яценюка

Про це заявив представник фракції "Народний фронт" Геннадій Кривошея, коментуючи засідання Комітету з питань запобігання та протидії корупції за участі директора НАБУ Артема Ситника.

Кривошея зазначив, що під час засідання він звернувся до очільника НАБУ з проханням прокоментувати хід розслідування кримінального провадження, відкритого за публічними заявами Олександра Онищенка про спонсорування ним дискредитаційної кампанії проти уряду Арсенія Яценюка, а також підкуп з цією метою інших народних депутатів.

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Як зауважив Кривошея, судячи з відповіді Артема Ситника, НАБУ готове розслідувати цю справу і підтвердив відкриття кримінального провадження, однак, відомство скаржиться на неможливість проводити повноцінні слідчі дії та допит Онищенка.

"Представники НАБУ сказали, що вони навіть могли би поїхати до Великобританії, якщо Онищенко там перебуває, і поговорити з ним, але я так і не зрозумів, чого вони туди не їздять", - сказав народний депутат.

На думку Геннадія Кривошеї, НАБУ має ретельніше розслідувати цю справу, не обмежуючись допитом Онищенка.

"НАБУ має дослідити всі факти. Є заява одного з депутатів, що він "купував" окремих народних депутатів для того, щоб вони голосували певним чином чи взагалі проводили кампанію проти Уряду Яценюка. Тому детективи НАБУ мають зафіксувати всі ці моменти, треба підняти матеріали, які проводилися заходи, наприклад, розміщувалися білборди в рамках кампанії проти Яценюка і т.д", - підкреслив він.

"Навіть не допитуючи самого Онищенка можна було б провести фактично перевірку, хто розміщував відповідні білборди, хто їх замовляв, хто проводив деякі виступи, розміщував матеріали в ЗМІ тощо", - наголосив представник фракції "Народний фронт".

Крім того, Кривошея додав, що дії НАБУ щодо розслідування корупції у владі по поверненню заарештованих 40 млрд. гривень, вкрадених Януковичем і його оточенням, сьогодні виглядають, фактично, як саботаж. За його словами, відповідаючи на запитання щодо цієї справи, керівництво НАБУ заявило, що "це підслідність Генпрокуратури, тому всі питання до них".

Як відомо, раніше у НАБУ анонсували завершення досудового розслідування першої частини так званої «газової справи» народного депутата Олександра Онищенка

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.