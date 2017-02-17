Раді пропонують обмежити доступ до державної таємниці особам з подвійним громадянством

Як повідомили у прес-службі «БПП», автори документу зауважують, що в прикордонних регіонах масового характеру набула практика отримання українцями другого громадянства. «У такий спосіб іноземною стороною створюються позиції впливу в органах влади усіх рівнів для впровадження власної зовнішньої політики стосовно України, поширення сепаратистських настроїв у суспільстві, що пов’язано із територіальними претензіями до нашої держави", - заявив народний депутат із фракції «БПП» Юрій Македон.

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За його словами, наявність в українських громадян із числа осіб, які мають допуск до державної таємниці, громадянства інших держав створює передумови для порушення Україною її міжнародних зобов’язань щодо взаємної охорони секретної інформації.

Проектом закону передбачається внести зміни до закону України «Про державну таємницю», Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за неповідомлення про набуття особами, що мають доступ до державної таємниці, громадянства або підданства іншої держави.

Як відомо, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань організації та забезпечення охорони державної таємниці (реєстраційний номер 6086) зареєстровано на сайті Верховної Ради 15 лютого.