Глави МЗС країн "нормандської четвірки" закликали припинити торговельну блокаду Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив сьогодні в Мюнхені за результатами переговорів глав МЗС.

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"Наш спільний заклик до тих, хто блокує залізничне сполучення, - припиніть блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам, як тій, що експортує (вугілля), так і тим, хто потребує електроенергії", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних колій, по яких антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено.

Блокаду раніше засудили представники Євросоюзу, США та держав «Великої сімки».