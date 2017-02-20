ГПУ має докази незаконних вказівок Гонтарєвої кураторам НБУ в проблемних банках

Про це в інтерв'ю «Коментарям» розповів прокурор Владислав Куценко. За його словами, він надав до НАБУ, ГПУ і антикорупційної прокуратури факти причетності керівництва Нацбанку до незаконних фінансових схем.

«Я маю документи, які прямо вказують на причетність голови Національного банку України Валерії Гонтарєвої, а також керівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна до реалізації низки непрозорих схем, пов'язаних з ліквідацією банків, - як на етапі роботи тимчасової адміністрації, так і на етапі введення до банку куратора НБУ при встановленні спеціального режиму контролю за банком», - зазначив Куценко.

Читайте такожНардеп звинуватив компанію Гонтаревої у роботі в інтересах "сім'ї" Януковича

За його словами, куратори НБУ, котрі не бачили, як з банків виводяться кошти рефінансування, діяли у змові з керівництвом Нацбанку.

«Інформація, яку я передав, вказує на ймовірну змову кураторів з керівництвом Національного банку... Керівник Нацбанку Гонтарєва давала незаконні вказівки кураторам НБУ, які призначалися до банків. Також документи вказують на її спроби вплинути на роботу Фонду гарантування вкладів. Це, наприклад, спроби призначити підконтрольного собі керівника департаменту консолідованих продажів. Саме цей департамент відповідає за оцінку майна банків, визначає оцінювачів, затверджує або не затверджує результати оцінки. У цей департамент Гонтарєва протягла свою креатуру. Називати Гонтарєву винною передчасно. Але якщо слідство працюватиме за законом, і ніхто в нього не втручатиметься, я вважаю, є всі підстави посадити Гонтарєву на лаву підсудних і домогтися обвинувального вироку. Мої колеги почали розслідування з оцінювачів та посадових осіб Фонду, і, якщо на наступному етапі розслідування прокуратура добереться до Гонтаревої, - а я впевнений в цьому, - справа знову повернеться до НАБУ», - пояснив Куценко.

Він зазначає, що в Генеральній прокуратурі вже зібрана серйозна доказова база і у справі компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), яку раніше очолювала Валерія Гонтарєва. За словами прокурора, розслідування участі ICU у схемах з виведення грошей з держбанків за допомогою маніпуляцій із цінними паперами, і подальшої їх легалізації в інтересах Януковича перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України. «Є всі підстави підписувати повідомлення про підозру «певним особам»», - заявив Куценко.

При цьому він зазначив, що у справі ICU є й політичний аспект.

«Як могло так статися, що після Майдану главою Нацбанку призначили жінку, яка, образно кажучи, відмивала гроші Януковича? Вона знала, куди і як йшли ці гроші. Але я не бачу, щоб вона давала необхідні свідчення. А не даючи їх, вона стає співучасником цих процесів. Я думаю, що перспективи у справи є. І, якщо вірити керівникам силових структур, вони в цьому напрямку працюють. Є всі підстави для того щоб, не затягуючи, скласти обвинувальний висновок. Доказова база зібрана», - зазначив Куценко.

На його думку, зв’язок Гонтарєвої з ICU – це прямий конфлікт інтересів.

«З ICU взагалі цікава історія. У 2006 році Гонтарєва стала співзасновником ТОВ КУА «Інвестиційний капітал Україна». Потім вони створили низку холдингів, в тому числі, ICU Holdings Limited. У 2014 році, перед призначенням до Нацбанку, Гонтарєва вчиняє нібито за законом і позбувається своєї частки. Але не просто продає, а з розстрочкою у п'ять траншів - з 2014 по 2018 роки вона повинна отримувати приблизно по 23 млн грн на рік. Але, формально продавши свій актив із розстрочкою платежу, Гонтарєва потрапила у фінансову залежність від офшорної компанії ICU, ставши її кредитором, оскільки вони їй винні гроші. При цьому ICU Holdings Limited є співвласником ПАТ «Банк Авангард». І Гонтарєва, як кредитор компанії ICU, зацікавлена ​​в успіхах роботи банку «Авангард». Судячи з даних того ж НБУ, «Авангард» минулого року збільшив активи майже втричі. А прибуток виріс на 78%. При цьому банк займається торгівлею цінними паперами і валютою на міжбанківському ринку, який сьогодні значною мірою контролюється НБУ. Ось і конфлікт інтересів, який прямо передбачений як порушення в законі України про протидію корупції», - розповів Владислав Куценко.

Як повідомлялося, в середині січня цього року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої на підставі рапорту Владислава Куценка. На думку прокурора, в діях глави НБУ є всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.