Савченко просить позбавити її недоторканності
10:08, 21 лютого 2017Політика
1189 0
Народний депутат Надія Савченко відмовляється від депутатського імунітету.
Савченко відмовляється від недоторканності / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Надія Савченко звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням розглянути питання про зняття з неї депутатської недоторканності та винести відповідну постанову на голосування в сесійну залу. Фото заяви на підтвердження Надія Савченко показала на сторінці у Facebook.
Читайте такожКВУ звинуватив Савченко в брехні і навів приклади
"Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки: я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi", - написала Савченко.
Вона закликала зробити те саме всіх нардепів, президента та українських суддiв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter