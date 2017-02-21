Савченко просить позбавити її недоторканності

10:08, 21 лютого 2017
Політика
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Народний депутат Надія Савченко відмовляється від депутатського імунітету.

Савченко відмовляється від недоторканності / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Надія Савченко звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням розглянути питання про зняття з неї депутатської недоторканності та винести відповідну постанову на голосування в сесійну залу. Фото заяви на підтвердження Надія Савченко показала на сторінці у Facebook.

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"Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки: я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi", - написала Савченко.

Вона закликала зробити те саме всіх нардепів, президента та українських суддiв.

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Теги: #недоторканність#Савченко