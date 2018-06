ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і його соратників – журналіст

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо свобода» Рікард Йозвяк, санкції продовжать також проти 15 соратників біглого екс-президента.

«ЄС наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича + 15 його соратників», – йдеться в повідомленні.

The EU will next week prolong the sanctions against the former president of #Ukraine Yanukovych + 15 of his associates. #Russia#Crimea