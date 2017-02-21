ЄС наступного тижня продовжить санкції проти Януковича і його соратників – журналіст

10:11, 21 лютого 2017
Політика
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Європейський союз наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича.

ЄС наступного тижня має може продовжити санкції проти біглих політиків / УНИАН

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо свобода» Рікард Йозвяк, санкції продовжать також проти 15 соратників біглого екс-президента.

«ЄС наступного тижня продовжить санкції проти колишнього президента України Януковича + 15 його соратників», – йдеться в повідомленні.

Раніше Йозвяк повідомляв, що Євросоюз швидше за все продовжить санкції проти екс-президента Віктора Януковича та його соратників у лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня, загальний суд Євросоюзу частково задовільнив скарги Януковича на санкції, визнавши неправомочним рішення ЄС застосувати санкції проти Януковича, його сина Олександра і екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року, але правомочним - на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року.

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