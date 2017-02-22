В МЗС РФ західним журналістам натякнули, що питання акредитації на окупованому Донбасі вирішиться

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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Вона дорікнула західним ЗМІ тим, що вони не працюють на сході України, і західних журналістів там можна «перерахувати на пальцях».

На це кореспондент з Швейцарії помітив, що їх не пускають туди, незважаючи на звернення до ватажка «ДНР» Олександру Захарченко.

«Ми ж прекрасно розуміємо, що закиди щодо того, що пан Захарченко не відповів на дзвінок, до мене адресувати несправедливо, але я хочу вам сказати таку річ: я думаю, що, почувши, а ми працюємо у прямому ефірі, швидше за все, є в мене таке відчуття, що про ваші труднощі у спілкуванні з людьми, які відповідають за роботу з пресою на Донбасі, вони почують. Приходьте частіше (на брифінги МЗС РФ - УНІАН) і озвучуйте, що у вас наболіло, і вони почують», - сказала Захарова.

«Я думаю, що і вас сьогодні люди у Донецьку почують, щось мені підказує», - сказала Захарова на зауваження іншого кореспондента про те, що бойовики, контролюючі Донбас, вже кілька років не видають акредитацію для роботи на окупованих територіях.