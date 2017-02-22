Турчинов розповів, що має компенсувати Україні добровільно втрачений ядерний потенціал

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами ЗСУ, командирів бойових частин та з’єднань в Генеральному штабі ЗСУ.

«Проходження військової служби має відкривати для молоді соціальні сходи, стати обов’язковою умовою для політичної чи державної кар’єри, бути суспільно престижною і матеріально привабливою», - наголосив він.

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«Окремим питанням є переозброєння Збройних сил України та інших військових формувань, отримання і прийняття на озброєння нових високоефективних зразків зброї та військової техніки, спроможних компенсувати добровільно втрачений на основі міжнародних угод ядерний потенціал», - додав Турчинов.

Секретар РНБО також відзначив проекти створення новітньої ракетної зброї, які мають кардинально підвищувати вогневу міць підрозділів ЗСУ, та заходи з формування виробничих потужностей до серійного виробництва зразків нового озброєння й військової техніки.

«Важливим завданням залишається посилення контролю, охорони й оборони державного кордону. Звісно, якщо йдеться про Російську Федерацію, то маємо робити акцент саме на обороні, але на західному кордоні слід послідовно реалізовувати принцип забезпечення прикордонної безпеки за європейським зразком. Йдеться як про інженерне обладнання, високотехнологічні засоби контролю, так і про збільшення оперативних можливостей відповідних підрозділів», - наголосив Турчинов.

Він підкреслив, що Україні слід розвивати спроможності й кадровий потенціал Національної гвардії та Національної поліції, посилювати їх технічну забезпеченість.

«Стримати Росію неможливо лише військовою силою. Нам потрібне ефективне застосування специфічних інструментів розвідки й контррозвідки», - наголосив секретар РНБО.