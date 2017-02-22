Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації - Єльченко

З такою заявою виступив постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко на засіданні РБ ООН щодо австрійського головування в ОБСЄ.

"Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації. Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці ", - констатував він.

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Також Єльченко зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями".

"Місцеві вибори на Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі лише після реалізації безпекового комплексу заходів", - наголосив постпред.

Володимир Єльченко закликав ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де "Росія проводить небувалі репресії".

В.Єльченко в РБ ООН: Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці pic.twitter.com/VXZJXnx8yj — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

В.Єльченко: Військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями pic.twitter.com/0jI2aIp1qA — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

Єльченко в Радбезі ООН: Замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, Росія здійснює політичний тиск, шантаж і воєнні провокації — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

Єльченко: місцеві вибори на Донбасі як ключовий елемент політичного врегулювання можливі лише після реалізації безпекового комплексу заходів pic.twitter.com/d0R725XAiM — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.