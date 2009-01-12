Бойко впевнений, що запасів газу у сховищах не вистачить

Народний депутат України від Партії регіонів, голова Федерації роботодавців України Юрій БОЙКО вважає, що заява уряду про те, що «запасів природного газу у вітчизняних сховищах цілком вистачить до кінця опалювального сезону» - не відповідає дійсності, а є «спробою уряду приховати реальний рівень загрози економічній безпеці України, який експерти оцінюють, як «високий». Таку думку він висловив у інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Схоже, що уряд зосередився на черговій популістській кампанії, заявляючи, що запасів природного газу у вітчизняних сховищах цілком вистачить для потреб промисловості, для потреб комунального сектору до кінця опалювального сезону. Ця інформація не відповідає дійсності, а є спробою уряду приховати реальний рівень загрози економічній безпеці України, який експерти ФРУ оцінюють, як «високий», - зазначив Ю.БОЙКО.

Водночас, він вважає, що уряд ще може врятувати економіку від енергетичного колапсу, а імідж України - від наслідків газового скандалу, що триває.

«Для цього потрібно перестати вдаватися до істерик, та почати реальну роботу з російською стороною щодо ціни на газ. Голова уряду не зробила жодного практичного кроку щодо вирішення газового питання з російською стороною. Складається враження, що діючий уряд відсторонився від проведення результативних переговорів. Замість уряду, газові переговори веде тільки Президент України, хоча в нього зовсім інші конституційні повноваження», - прокоментував Ю.БОЙКО.

Він впевнений, що сьогодні бездіяльність уряду України у вирішенні газового питання ведe дo краху української промисловості та економіки в цілому.

За словами Ю.БОЙКА, наразі Федерація роботодавців України вимагає від уряду негайно повернутися за стіл переговорів з Росією та в найкоротший термін вирішити всі питання щодо забезпечення природним газом вітчизняних споживачів, а також питання транзиту російського газу територію України в Європу.

«Заради збереження української промисловості Федерація роботодавців застосує всі можливі законні важелі, щоб змусити діючий уряд поставити крапку в газовому питанні. Якщо уряд не може впоратися з цими проблемами, він має піти у відставку, а домовлятися з Росією буде інша урядова команда, у якої патріотичні та прагматичні настрої переважають цілі політичного популізму», - заявив Ю.БОЙКО.

Він повідомив що, позиція прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка заявила про призупинення подачі газу на хімічні та металургійні підприємства на декілька днів, з метою забезпечення безперебійного постачання блакитного палива комунальному сектору, прикро вразила вітчизняних промисловників.

Зокрема, Ю.БОЙКО нагадав про призупинення роботи практично на всіх провідних хімічних підприємствах України, що є одними із провідних вітчизняних експортерів і забезпечують надходження в Україну валютної виручки, а саме - ЗАТ «Северодонецьке об’єднання «Азот», Одеський припортовий завод, концерн «Стирол», ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Рівнеазот».

«Зупинка таких підприємств може призвести до зменшення пропозицій вільно конвертованої валюти на ринок, як наслідок - зростання тиску на гривню», - прогнозує Ю.БОЙКО.

На його думку, на черзі - можлива зупинка машинобудівельних підприємств.

«Папірцями протоколів тристоронніх комісій не зігріти оселі, а за безвідповідальні заяви уряду - не купити продуктів. Провідні промислові підприємства мають безперебійно працювати, забезпечуючи робочі місця та зростання ВВП країни", - підкреслив Ю.БОЙКО.

В свою чергу, експерти Федерації роботодавців України звертають увагу на те, що невизначеність з ціною на природний газ ставить під загрозу конкурентноздатність української промисловості, яка сьогодні забезпечує 60% ВВП країни.

Зокрема, на думку роботодавців, ціна газу в $450 за 1 тис. куб. метрів є неприпустимою для хімічних та металургійних підприємств, які будуть вимушені зупинитися.

«Чутливість хімічної промисловості до ціни на газ видно з простого прикладу. Собівартість карбаміду при ціні на газ $179 за 1 тис. куб. м складає $240 за 1 тону. Якщо ціна газу підвищиться до $418 - собівартість українського карбаміду зросте щонайменш в 2,5, і ця продукція стане повністю неконкурентоздатною на світовому ринку. При цьому, собівартість карбаміду головного конкурента на світовому ринку - Росії, складає $150 за тонну», - повідомили експерти Федерації роботодавців.

На їхню думку, враховуючи високий рівень міжнародної конкуренції, втрата окремих ринків для українських виробників хімічній та металургійній промисловості може стати остаточною.

«Закріплення наших експортерів на ринках деяких країн було вкрай важким та довготривалим, тому іноземні конкуренти вітчизняних виробників будуть вкрай задоволені таким щирим «подарунком» українського уряду, який майже власноруч прибирає власних експортерів з міжнародного конкурентного середовища, відкриваючи шлях виробникам інших країн», - прокоментували експерти Федерації роботодавців.