Росія не має правових підстав розслідувати події 26 лютого біля Верховної Ради Криму - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час презентації в кулуарах парламенту Доповіді міжнародної експертної групи щодо подій 26 лютого 2014 року перед будівлею ВР Криму.

"Наша група прийшла до однозначного висновку, що розслідування цих подій має проводити не Російська Федерація. Безумовно, у них немає жодних правових підстав на сьогодні розслідувати, фактично, цю справу. Це розслідування мають проводити саме українські правоохоронні органи", - сказала вона.

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Своєю чергою, юрист, експерт з питань свободи мирних зібрань (Україна-Білорусь) Володимир Яворський зауважив, що "Україна повинна провести так само розслідування цієї ситуації".

"Оскільки цього дня, в принципі, ще вона здійснювала, за нашим розумінням, повний правовий контроль за цією територією. І вона, відповідно, повинна розслідувати ці правопорушення, які вчинялися", - наголосив він.

Крім того, за словами Яворського, має бути проведене розслідування дій правоохоронних органів. "Якби дії правоохоронців були вчасними і професійними, то двох третин негативних наслідків, які виникли цього дня, можна було б уникнути", - переконаний експерт.

Він підкреслив, що "головним чинником, практично, який сприяв насильству цього дня, були не цілком організовані дії працівників міліції, які... мали розділяти демонстрантів, противників демонстрантів, вони мали ізолювати людей, які вчиняють правопорушення".

Коментуючи ті події, зокрема, загибель людей, він зауважив, що на сьогодні "чітко навіть не зрозуміло причини загибелі цих двох людей: чи це були навмисні тілесні ушкодження, чи це нещасні випадки, які трапилися через те, що міліція не забезпечила, не провела кордон між учасниками демонстрацій і не забезпечила того, щоби не було цієї тисняви, яка призвела до трагічних наслідків".

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"Дуже важлива кваліфікація дій в цьому випадку. Російські правоохоронці це тлумачать як масове заворушення... Ми, не маючи суттєвих законодавчих відмінностей в Україні і в Росії в питанні масових заворушень, можемо чітко вказати, чому ці дії не можна кваліфікувати як масові заворушення", - сказав експерт.

Зокрема, зазначив він, масові заворушення потребують певної організації, а такого на сьогодні не встановлено. Крім того, додав Яворський, про "масовість" говорити складно, адже у справі "звинувачуються лише 9 осіб". Так, за його словами, тут можна говорити лише про окремі правопорушення, пов'язані з нанесенням тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.