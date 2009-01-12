Російський експерт: у цьому конфлікті Газпром об'єктивно програє

Одним з варіантів вирішення проблеми транзиту російського газу до Європи і недопущення чогось подібного до нинішньої ситуації в майбутньому є ратифікація Росією Енергетичної хартії і транзитного протоколу до неї.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» висловив віце-президент Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Ігор ЮРГЕНС.

Зокрема, він нагадав, що російська сторона підписала хартію, проте поки що не ратифікувала її, оскільки відносно транзитного договору у Росії існують деякі суперечності, «але не щодо України».

При цьому європейська сторона, за інформацією І.ЮРГЕНСА, вже висловлювала готовність врахувати деякі російські занепокоєння, «тільки не було б проблеми, яка була в 2005 році».

І.ЮРГЕНС вважає, що якби хартія і протокол свого часу були ратифіковані, це дало б змогу створити за попередні роки таку систему, коли щоразу, при виникненні подібних ситуацій, питання вирішувалося б у правовому руслі, зокрема – в судах.

Віце-президент РСПП також вважає, що неконструктивна позиція російського керівництва може призвести до ускладнень із Заходом.

«Деякі особи в Європі, які нас не люблять, використовуватимуть будь-який наш промах у своїх цілях. Якщо ми весь час показуватимемо Заходу загалом самі лише зуби – з цього питання, щодо митниці і тарифів, щодо СОТ і багатьох інших, то Захід, об`єднавшись, може влаштувати наше життя таким чином, що, як сказав Михайло ГОРБАЧОВ, «ми гірко-гірко жалкуватимемо», - вважає І.ЮРГЕНС.

На його думку, в нинішньому конфлікті з Україною «Газпром» «об`єктивно програє» і як бізнес-структура несе на собі частину провини.

«Якщо впродовж десь семи років ми говоримо, що під Новий рік щось буде з газом, то це неправильно. Якщо у тебе є прекрасний товар, від якого залежить мало не 2/3 добробут країни, причому в такий кризовий період, то ти повинен правильно управляти і правильно торгувати. І у тебе є чудовий партнер, який платить абсолютно бездоганно, – ЄС. І у тебе є проблема років шість-сім – транспортування цього газу через територію України. Ну вирішите ж її!», - закликав він.

При цьому І.ЮРГЕНС частину провини поклав і на уряд Володимира ПУТІНА. «Частина провини, стосовно бізнесу, лежить на «Газпромі» і, частково, на уряді – тому що весь пафос останніх днів абсолютно ні до чого», - заявив голова РСПП.