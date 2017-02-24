Фірташ вважає себе невинним і має намір будувати в Австрії "якісний" захист

Про це він сказав у коментарі журналісту телеканалу "Інтер", відеозапис якого розміщено в відеохостингу Youtube інтернет-виданням "Українська правда".

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"Я задоволений рішенням суду. Перебуваючи на волі, я зможу побудувати подальший якісний захист. Все, що відбувалося з вівторка – одне затримання, інше затримання, – це нікому не залишило сумнівів із приводу того, що це політичне переслідування", - заявив Фірташ.

"Я кажу, що я не винен. Не порушував жодного закону, і я тут, перебуваючи в Австрії, доведу свою правоту", - заявив олігарх.

Як повідомляв УНІАН, Земельний суд Відня у кримінальних справах сьогодні відмовився задовольнити клопотання прокуратури про утримання під вартою Фірташа. Прокуратура просила продовжити утримання під вартою Фірташа, затриманого 21 лютого, через запит Сполучених Штатів Америки на екстрадицію бізнесмена. Суд у Відні вирішив, що застава в розмірі 125 млн євро, внесена захистом Фірташа в 2014 році, є достатньою мірою запобіжного заходу. Також у суді зазначили, що Фірташу заборонено залишати територію Австрії, вилучено закордонний паспорт, йому необхідно регулярно відмічатися в суді. Це рішення Земельного суду Відня у кримінальних справах може бути оскаржено сторонами протягом 14 днів.

*** Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року на запит американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор та звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро.

Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

В США Фірташу пред'явили обвинувачення у передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії.

30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції до США.

У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа до Іспанії, яка оголосила його у розшук. Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми ймовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук у Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших ймовірних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа низку офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії та вкладалася в нерухомість. Йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.