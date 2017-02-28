Окупанти в Криму прагнуть знищити ідентичність українців та кримських татар - Клімкін

Про це Клімкін повідомив під час виступу в рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини сьогодні в Женеві, повідомляє прес-служба МЗС у Twitter.

«На сьогоднішній день 10 тис. осіб були вбиті та понад 22 тис. були поранені на Донбасі. Крим став «сірою зоною», затьмареною несправедливістю, терором та репресіями», - зазначив міністр.

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«Окупаційна влада здійснює систематичне порушення прав людини, і вони прагнуть знищити ідентичність українців та корінного народу півострова – кримських татар», - додав глава МСЗ України.