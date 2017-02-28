Окупанти в Криму прагнуть знищити ідентичність українців та кримських татар - Клімкін
15:28, 28 лютого 2017Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що окупаційна влада Криму систематично порушує права людини та прагне знищити ідентичність українців та кримських татар на півострові.
Клімкін повідомив, що окупаційна влада систематично порушує права людини / twitter.com/mfa_ukraine
Про це Клімкін повідомив під час виступу в рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини сьогодні в Женеві, повідомляє прес-служба МЗС у Twitter.
«На сьогоднішній день 10 тис. осіб були вбиті та понад 22 тис. були поранені на Донбасі. Крим став «сірою зоною», затьмареною несправедливістю, терором та репресіями», - зазначив міністр.
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«Окупаційна влада здійснює систематичне порушення прав людини, і вони прагнуть знищити ідентичність українців та корінного народу півострова – кримських татар», - додав глава МСЗ України.
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