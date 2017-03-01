ГПУ координуватиме переговори щодо екстрадиції судді-"баночника" Чауса до України

Про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

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«Вчора правоохоронні органи Республіки Молдова затримали суддю Миколу Чауса. Попереду екстрадиційна перевірка та процес видачі в Україну», - зазначив він.

«Генпрокурора України як центральний компетентний орган з питань екстрадиції координуватиме взаємодію з молдовською владою», - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган сьогодні, 1 березня, поінформувала, що у Молдові за запитом ГПУ затримали розшукуваного за підозрою у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Чауса.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 р. детективи НАБУ викрили Чауса під час одержання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня Чауса було оголошено у національний розшук. З 11 листопада Чаус перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.