У Мінюсті повідомили, що Україна очікує від суду у Гаазі заборони Росії фінансувати тероризм на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції України Павло Петренко після засідання уряду.

«Це будуть цікаві, складні слухання (суду ООН у справі України проти Росії, які відбудуться 6-9 березня - УНІАН). Але я переконаний, що ми маємо дуже сильну позицію, і за нами правда, і ми переможемо», - переконаний міністр.

«Україну буде представляти група фахівців, і ми будемо обговорювати ті порушення Конвенції щодо заборони дискримінації, мова йде про кримських татар та про українських громадян в Криму та на Донбасі і заборону фінансування тероризму», - додав він.

Читайте такожСтало відомо, хто представлятиме Україну на слуханнях суду в Гаазі у справі проти Росії

«Ми ставимо питання про введення попереднього рішення суду, яке б заборонило Росії вчиняти ті дії, які вони вчиняють щодо підтримки фінансування тероризму», - зауважив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про створення делегації України для участі в слуханнях Міжнародного суду ООН щодо порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН 16 січня.

Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У позові Україна стверджує, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України.

Крім того, Україна стверджує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь у кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН із проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи судом по суті.

Публічні слухання за позовом України відбудуться в Палаці миру в Гаазі 6–9 березня.