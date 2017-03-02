У Кривому Розі обшукують міськраду, перевіряють можливу причетність мера Вілкула до розкрадання грошей - Луценко (фото)

Сьогодні проводиться низка обшуків в Криворізькій міській раді Дніпропетровської області і перевіряється можлива причетність міського голови Юрія Вілкула до розкрадання коштів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

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«Сьогодні проводяться ряд обшуків в Криворізькій міській раді, за місцем помешкання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, які причетні до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році», - написав генпрокурор.

За словами Луценка, в рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула, його першого заступника, секретаря міськради Євгена Удода, заступника Олександра Катриченка, інших службових осіб міськаради та низки підприємств.

Як повідомляв УНІАН раніше, вечірній ефір "Чорного дзеркала" на "Інтері" завершився скандалом після того, як народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул назвав Євромайдан "переворотом".