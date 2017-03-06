У БПП пропонують ухвалити закон про народне вето та народний вотум недовіри

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту. Його автором є народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Павло Різаненко.

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Законопроектом пропонується встановити, що право народного вето реалізується шляхом організації та проведення референдуму з питання скасування рішення, прийнятого органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Право народного вотуму недовіри реалізується шляхом організації та проведення референдуму з питання висловлення недовіри керівникам центральних та місцевих органів держвлади, органів місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головам, депутатам місцевих рад.

Для організації референдуму з питання скасування рішень центральних органів влади та висловлення вотуму недовіри їх керівникам необхідно зібрати підписи не менш ніж 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Для проведення референдуму з питання скасування рішень місцевих органів влади та висловлення недовіри їх керівникам необхідно зібрати підписи не менш ніж 5% громадян України, які мають право голосу та проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Підписи на підтримку референдуму з питання застосування народного вето та висловлення народного вотуму недовіри мають бути зібрані протягом 60 днів з дня, наступного за днем передачі центральним органом державної влади у сфері юстиції, або його територіальним органом підписних листів ініціаторам референдуму.

Для організації проведення референдуму з питання скасування рішень центральних органів влади ініціаторами референдуму скликаються збори громадян України, в яких мають взяти участь не менш ніж 500 громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах.

Для організації проведення референдуму з питання скасування рішень місцевих органів влади скликаються збори громадян, які мають право голосу та проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в яких мають взяти участь не менше як: 200 громадян України - для адміністративно-територіальної одиниці з чисельністю виборців понад два мільйони; 100 громадян - для адміністративно-територіальної одиниці з чисельністю виборців від 100 тисяч до 2 мільйонів; 50 громадян - для адміністративно-територіальної одиниці з чисельністю виборців до 100 тисяч.

Пропонується встановити, що у разі, якщо на референдумі з питань застосування народного вето більшість голосуючих висловилися за скасування рішення органу влади, таке рішення втрачає чинність з дня, наступного за днем офіційної публікації результатів референдуму.

У разі, якщо на референдумі з питань висловлення народного вотуму недовіри більшість проголосувала за висловлення недовіри керівникові центрального чи місцевого органу влади, така особа вважається звільненою з посади, або такою, що втратила повноваження сільського, селищного, міського голови, депутата місцевої ради з дня офіційної публікації результатів референдуму.