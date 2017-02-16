Посол України при Раді Європи вказав на проблеми "великої угоди" між Путіним і Трампом

Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи розбирався, що ж з цього вийде, йдеться у свіжому випуску журналу "Новое время".

Так, Трамп заявив, що щиро бажає укласти з Володимиром Путіним "гарну угоду". ЗМІ та експерти в дусі нашого часу мультиплікували її до "великої угоди", такої, що сіє страх. У страху очі великі, а ось в угоди шанси малі. У політиці, як у бізнесі, на шляху до складної угоди потрібно проявити волю, подолати низку перешкод і бути щасливим, щоб привести різні інтереси до спільного знаменника.

"Трамп і Путін знають, що таке воля. Обидва вірять у свою щасливу зірку. Але і цього недостатньо, щоб подолати як мінімум шість складних перешкод", - зазначає Кулеба.

Так, перша - Китай. Безсумнівно, стратегічну загрозу Америці нова адміністрація США бачить не в Росії, а в Китаї. Але Путін щиро називає Китай головним партнером Росії. "І не дивно, адже РФ критично залежить від КНР в економіці, питаннях своєї національної безпеки на Далекому Сході і в міжнародній політиці, де позиції двох країн щодо ключових питань ідентичні. Розбити цю в'язку ще складніше, ніж зв'язки Росії з Іраном", - переконаний постійний представник України при Раді Європи.

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Друга перешкода - боротьба за лідерство: "У тій же Сирії Трамп захоче, щоб Америка була першою, але там передусім вже Росія. І Путіну поступатися буде так само нелегко, як Трампу визнати себе молодшим партнером".

Крім того, тінь Росії переслідує Трампа у внутрішній політиці: реакцією на будь-яке добре слово про Росію і Путіна є потужний хор опонентів будь-яких поступок Москві.

Також між Трампом і Путіним існує проблема недовіри: обидва гравці здатні в результаті не розплатитися за рахунком, переконаний Кулеба. Їм складно довіряти один одному. "А коли в товаришів довіри немає, для обох ціна помилки зростає до космічних висот", - наголосив він.

Постійний представник України при Раді Європи звертає увагу на те, що нас залякують тим, що першою жертвою "великої угоди" стане Україна. "Це, висловлюючись одним з найулюбленіших термінів президента Трампа, фейкова новина. Росія може спробувати зробити Україну одним з об'єктів угоди. Але не так просто зрушити з місця державу, що бажає і здатна захищатися", - зазначив Кулеба.

Таким чином, Трамп хоче поліпшити відносини з Росією, яка тісно дружить з ворогами Америки, довіра між США і Росією — вкрай низька, а у внутрішньоамериканському політичному середовищі президенту загрожує потужна опозиція зближення з Путіним. У політиці, звичайно, можливо все. Але поки у "великої угоди" є великі проблеми.

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