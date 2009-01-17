Яценюк: Україна не зможе відмовитись від російського газу й через 10 років

Газовий конфлікт між Україною та Росією не стільки економічний, скільки політичний, навіть геополітичний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора на телеканалі “Інтер” народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (“Наша Україна – Народна самооборона”).

За його словами, “це конфлікт про вплив, в тому числі, на Українську державу, на українську незалежність”.

Він наголосив, що “газове питання стало абсолютно політичним” і “абсолютно неправильно, коли газом займається Президент України, прем’єр-міністр України”. “Це означає, що це питання не економічне, а це - зовнішня політика”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, на сьогодні Росія пішла “на безпрецедентні кроки - класичної уже “холодної війни” проти України”. Він додав, що на сьогодні Україна та Росія взаємозалежні в питанні газу настільки, що “в цій війні не буде тих, хто виграє”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що ця ситуація буде повторюватися щороку, якщо не буде підписано “довгостроковий контракт як по придбанню газу, так і по його транзиту“. Він наголошує, що “казками” є розмови про можливість того, що Україна чи Росія можуть обійтися одна без одної в питанні газу. За його словами, “Росія блефує”, коли говорить, що може обійтися без України в питанні транзиту газу, оскільки в найближчі 10 років інших шляхів транзиту не буде. Він додав, і Україна не зможе “відмовитись від російського газу навіть через 10 років”.