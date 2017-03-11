Після провалу проекту "Новоросія" РФ буде працювати над "самоліквідацією України" – радник Порошенка

Так, за його словами, Росія буде працювати над "самоліквідацією України як держави", першим етапом якої стає тотальна хаотизация українського життя за всіма основними напрямками, пише ZN.ua.

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Згідно з повідомленням, один з них — міжнародний (через велику кількість "планів припинення війни"), інший — економічний (в т. ч. через ускладнення економічних відносин усередині країни), третій — політичний (агітація за перевибори всіх і вся).

"І таких напрямків дуже багато. З багатьма з цих викликів нам вдається впоратися. Але не з усіма. І це як раз той проблемний момент, який все ще не вирішене в рамках реформування сектору безпеки і оборони. І хоча наші західні партнери всі ці роки нам активно допомагали в даній сфері, але сказати, що проблемних місць не залишилося, було б великим перебільшенням", - вважає Горбулін.