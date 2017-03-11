Після провалу проекту "Новоросія" РФ буде працювати над "самоліквідацією України" – радник Порошенка
Після провалу спроби силового встановлення "Новоросії" в Україні Кремль зайшов з іншого боку, вважає радник президента України Володимир Горбулін.
Так, за його словами, Росія буде працювати над "самоліквідацією України як держави", першим етапом якої стає тотальна хаотизация українського життя за всіма основними напрямками, пише ZN.ua.
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Згідно з повідомленням, один з них — міжнародний (через велику кількість "планів припинення війни"), інший — економічний (в т. ч. через ускладнення економічних відносин усередині країни), третій — політичний (агітація за перевибори всіх і вся).
"І таких напрямків дуже багато. З багатьма з цих викликів нам вдається впоратися. Але не з усіма. І це як раз той проблемний момент, який все ще не вирішене в рамках реформування сектору безпеки і оборони. І хоча наші західні партнери всі ці роки нам активно допомагали в даній сфері, але сказати, що проблемних місць не залишилося, було б великим перебільшенням", - вважає Горбулін.