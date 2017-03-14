Аваков очікує від РНБО розгляду в середу питання про припинення роботи "Сбербанку Росії" в Україні

Про це глава МВС повідомив в ефірі телеканалу «ZIK».

"Я справді вважаю, що російські банки не можуть працювати в Україні в таких умовах, особливо державні банки, яким є "Сбербанк Росії", - заявив Аваков.

"Я виступив з публічним ставленням до цього питання, закликавши Національний банк і РНБО відповідно прийняти відповідне рішення. Наскільки я знаю, президент на середу збирає Раду безпеки і оборони, і я думаю, що це питання там будемо включено і розглядатиметься. І думаю, що законодавчим способом ми це питання врегулюємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський «Сбербанк» готовий до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ клієнтів, які пред'являють «паспорта» так званих «ДНР» і «ЛНР», керуючись відповідним указом президента Росії про визнання цих псевдодокументів.

Аваков закликав Національний банк України відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «ЛНР/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

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У Нацбанку на запит УНІАН повідомили, що банківські установи, які працюють в Україні, при обслуговуванні клієнтів не мають права приймати від громадян «паспорти» так званих «ДНР» і «ЛНР».

Також у НБУ заявили, що в разі підтвердження інформації про прийом «Сбербанком Росії» при обслуговуванні клієнтів паспортів невизнаних «ДНР» і «ЛНР» регулятор ініціюватиме санкції Ради національної безпеки і оборони до відповідного дочірньому банку в Україні.

Разом з тим, сам «Сбербанк Росії», ключовим власником якого є центральний банк РФ, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

10 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд готовий прийняти всі залежні від нього рішення щодо «Сбербанку Росії» в разі, якщо підтвердиться інформація про фінансування через цей банк так званих народних республік «ЛНР» і «ДНР».

Сьогодні, 13 березня, активісти, які вимагають анулювати ліцензію «Сбербанку Росії», замурували центральний вхід у відділення цієї установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід у відділення банку вони заблокували мішками з піском. Учасники акції також заявили, що завтра мають намір не пустити на роботу співробітників фінустанови.