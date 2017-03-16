Українські націоналісти об'єдналися: "Свобода", ПС та "Нацкорпус" підписали маніфест (фото)

16 березня ВО "Свобода","Національний корпус" (колишній "Азов" - УНІАН.) і ”Правий сектор” підписали документ про об’єднання.

Під "Національним маніфестом" (саме так називається документ - УНІАН.) підписалися Олег Тягнибок, Андрій Тарасенко та Андрій Білецький, передає прес-служба "Свободи".

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"Коли влада буде належати націоналістам ‒ ми зреалізуємо цей маніфест", - йдеться у повідомленні. У маніфесті, зокрема, йдеться, що Україна повинна спрямувати зусилля на утворення нової Європейської єдності ‒ Балто-Чорноморського Союзу; визнати Російську Федерацію державою-агресором на всіх рівнях світової дипломатії й розірвати з нею дипломатичні відносини; законодавчо визнати ОРДЛО окупованими територіями та розробити реальний план звільнення Криму і Донбасу від окупантів.