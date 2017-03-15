У МЗС РФ так стурбовані товарною блокадою ОРДЛО, що їм ввижається "каральна операція"

У Міністерстві закордонних справ РФ у зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України про заборону переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі знову заговорили про «каральну операцію проти власних громадян». Про це йдеться в коментарі МЗС Росії, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«У Москві зі стурбованістю сприйняли ухвалене 15 березня Радою національної безпеки і оборони України (РНБОУ) рішення про припинення вантажного і транспортного сполучення з Донбасом», - йдеться в коментарі.

«Все це мотивується «загостренням обстановки в зоні проведення ініційованої самим Києвом каральної операції проти власних громадян. У наявності явне прагнення в черговий раз перекласти відповідальність за те, що відбувається, з хворої голови на здорову. Хотіли б нагадати, що нинішній виток напруженості був спровокований Україною, влада якої не бажає врегулювати конфлікт мирним політичним шляхом і робить ставку на силове вирішення «проблеми Донбасу», - заявили в МЗС РФ.

При цьому в міністерстві назвали «особливо блюзнірською» заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про те, що блокада діятиме до виконання пунктів Мінських угод про припинення вогню й відведення важких озброєнь від лінії зіткнення сторін.

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При цьому заявляється, що бойовики були «змушені» захопити українські підприємства на окупованому Донбасі.

«Закликаємо керівництво України не доводити ситуацію до гуманітарної катастрофи і почати, нарешті, неухильно виконувати власні зобов'язання щодо «Комплексу заходів», в т. ч. щодо відновлення соціально-економічних зв'язків з Донбасом», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні 15 березня ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, і до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд дол.

Після засідання секретар РНБО Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть перекриті всі автомобільні й залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Також РНБО доручив Національному банку і СБУ протягом доби розробити санкції, які можуть бути застосовані до російських банків на території України.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії й СБУ вжити додаткових заходів щодо посилення громадської безпеки і протидії диверсійним і терористичним проявам.