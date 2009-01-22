Ющенко нагородив Фірташа орденом: олігарх за нагородою не прийшов

Голова ради директорів компанії Group DF Дмитро Фірташ не з`явився на нагородження державним орденом. Як повідомляє кореспондент “Главреда”, в залі Палацу Разумовського в Батурині почалася церемонія нагородження державними нагородами, але Фірташа в залі немає.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Ющенко нагородив Фірташа орденом «За заслуги» третього ступеня.

Фірташ нагороджений за особистий внесок в створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині.

У той же час, як стало відомо УНІАН з джерел, близьких до Секретаріату Президента України, прізвище Д.ФІРТАША було в проекті Указу Президента, але він відмовився від нагороди.