Яценюк: в уряді та в Раді все нормально - мухи не кусають, світло світить

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) наголошує на необхідності ухвалення “реальної антикризової програми”, з узгодженим планом заходів щодо подолання “викликів”, які стоять перед Україною.

Про це він сказав вчора в ефірі телеканалу “Інтер”.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, Україна потрапила “в надзвичайно складну ситуацію по ціні на газ”. Він додав, що ціна на газ для ряду підприємств буде надто високою, і це призведе до їхнього банкрутства. Депутат наголосив, що також російський “Газпром”, який має “доступ як посередник, отримає суттєвий контроль над рядом українських підприємств”.

Водночас А.ЯЦЕНЮК зауважив, що питання газових домовленостей - “це вже пройдений етап”. За його словами, зараз головне “відповісти на питання: що треба робити і як далі з цим жити”.

Депутат вважає, що для виходу з кризи, перш за все, необхідно відновити довіру людей до влади, бо на сьогодні “люди і влада живуть у різних вимірах, які не перетинаються”. Він додав, що коли посадовці “приходять в уряд чи в Раду, то там все нормально - мухи не кусають, світло світить”.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, всім необхідно зрозуміти, що Україна “знаходиться на порозі неймовірних викликів для української економіки і для держави”. За його словами, без реальної антикризової програми цієї кризи не подолати.

Він наголосив на необхідності відновлення системи кредитування. За словами депутата, НБУ має кредитувати безпосередньо виробника, який працює на внутрішній ринок. А.ЯЦЕНЮК додав, що можливо не зовсім ринковим буде підхід щодо визначення тих секторів української економіки, яку державні банки мають кредитувати, зокрема, будівництво, інфраструктурні проекти, “але це необхідно робити”.

А.ЯЦЕНЮК також вважає, що в державі має бути задіяна система перекредитування, коли державні банки будуть “перебирати на себе” кредити, проплати за якими є досить проблемними і реструктуризувати їх на довший термін. За його словами, необхідно зробити все для формування внутрішнього ринку.

Крім того, депутат додав, що в умовах кризи неприпустимим є збільшення податків, оскільки це не дасть доходів в бюджет, а підприємства не зможуть вижити.