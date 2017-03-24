Верховний головнокомандувач НАТО закликав Сенат США максимально посилити українську армію (відео)

Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії, зокрема, й для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. Він також виступив за надання Україні зброї, передає Голос Америки.

У відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеймса Інгофа про те, чи погоджується він з тим, що США мають надати Україні летальну зброю, верховний головнокомандувач НАТО Кертіс Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.

"Вони протистоять так званим сепаратистам, які насправді є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю й також випробовує там деякі нові військові методи. Ми маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо", - заявив генерал Скапарротті.

Читайте такожНовий головнокомандувач ЗС НАТО в Європі занепокоївся необхідною зброєю для України

"Рада чути, що ви підтримуєте надання летальної зброї нашим друзям в Україні", - заявила сенатор-республіканець Джон Ернст, - коментуючи відповідь верховного головнокомандувача НАТО.

"Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося. Я про це чітко сказала цій адміністрації і сподіваюся, що ця адміністрація вирішить надати допомогу якомога раніше. Віднедавна я відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів для встановлення місцеперебування артилерії, а також технологій для блокування GPS навігації", - сказала сенатор Ернст.

Відтак вона запитала генерала Скапарротті, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах.

"Ми бачимо, що в Україні росіяни певною мірою роблять те, що вони робили в Сирії. Це - використання українського конфлікту як полігону для випробовування їхньої новітньої технології та методів... Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення й тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що роблять російські ставленики", - заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал Кертіс Скапарротті.