Тимошенко перша до Безсмертного не піде

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що «Наша Україна» не зверталась до БЮТ з пропозицією розпочати переговори про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її фракція створила міжфракційне опозиційне об’єднання. «Воно в нас є, і поки ніяких пропозицій від «Нашої України» щодо ведення переговорів ми не отримували», - сказала вона.

На запитання, чи ініціюватиме БЮТ такі переговори, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що блок цього робити не буде, оскільки «у них («Нашої України» - УНІАН) є багато політичного часу, що вони можуть чекати стільки, скільки вважають за потрібне». Вона також підкреслила, що опозиційне об’єднання працює. «У нас немає ніяких проблем», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, «Наша Україна» 4 жовтня вирішила, що не входитиме до широкої коаліції і заявила про перехід в опозицію.

Лідер фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що блок «Наша Україна» готовий розпочати переговори з представниками опозиційних сил щодо спільних дій. Він підкреслив, що завжди говорив: «ми другі, і ми чекаємо пропозицій». Водночас на запитання про об’єднання в опозиції з БЮТ він зазначив, що, “перш ніж говорити про співпрацю з БЮТ, потрібно визначити умови цієї співпраці”.