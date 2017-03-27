Поліція проводить обшуки та розшукові заходи у справі щодо вбивства Вороненкова - Князєв

Поліція проводить обшуки та розшукові заходи у рамках розслідування кримінального провадження щодо вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та сьогодні доповість Генпрокуратурі про результати роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Процесуальне керівництво, а також розслідування - за Генеральною прокуратурою (у справі щодо вбивства Вороненкова). Ми тільки виконуємо доручення, які нам надані, але дуже великий обсяг роботи зараз виконується у спільній слідчій групі з працівниками СБУ. Проводяться заходи як з розшуку, так і обшукові, та інші. Більше нічого сказати не можу», - зазначив Князєв.

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«На 21 годину будемо на нараді в ГПУ, прокуратурі міста Києва, будемо доповідати їм, тоді може вони щось нам дозволять вам сказати», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами.