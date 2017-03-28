Зміни до е-декларування в Україні порушують стандарти Ради Європи та захищають політиків - Freedom House

Зміни до закону про е-декларування, які підписав президент Петро Порошенко, різко розкритикувала міжнародна правозахисна організація Freedom House, пише «Радіо Свобода».

В організації заявили, що зміни порушують стандарти Ради Європи та підриватимуть роботу активістів, яка "необхідна для відновлення суспільної довіри до влади".

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"Нові вимоги спрямовані на захист політиків, незадоволених громадським контролем, і дають їм можливість помститися тим, хто бере участь в антикорупційних розслідуваннях. Закон, вочевидь, порушує стандарти Ради Європи, що забороняють довільне та дискримінаційне втручання в незалежну діяльність громадянського суспільства", – сказав директор програм Євразії Freedom House Марк Берендт.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№6172). Відповідні дані містяться на сайті парламенту. Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.