Україна, Польща і Литва закликали Лукашенка негайно звільнити всіх затриманих на акціях протесту

15:53, 28 березня 2017
Політика
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Крім того, Асамблея закликала якнайшвидше завершити переговори ЄС і Білорусі про спрощення візового режиму та реадмісію громадян.

REUTERS

Міжпарламентська асамблея голів парламентів України, Польщі, Литви закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих під час антиурядової акції, що відбулася 25 березня у Мінську.

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Про це йдеться в опублікованому прес-службою парламенту документі, котрий за результатами засідання Асамблеї підписали голова Верховної Ради України Андрій Парубій, голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Республіки Польща Станіслав Карчевський.

«Незалежність Білорусі – це важливий елемент архітектури безпеки в Європі», - йдеться в документі.

Асамблея закликає владу Білорусі поважати фундаментальні права людини, а також шанувати громадянські свободи, що є фундаментом, на якому Європейський союз хоче будувати взаємовідносини з Білоруссю.

Також в документі йдеться про загрозу «для цілого регіону, пов’язану з будівництвом небезпечної атомної електростанції в Островці».

Крім того, Асамблея закликала швидше завершити переговори ЄС і Білорусі про спрощення візового режиму та реадмісію громадян.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у Мінську правоохоронці розігнали антиурядову акцію, близько 700 осіб були заарештовані.

Суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь в акціях протесту 25 березня.

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Теги: #Білорусь#протести#Лукашенко