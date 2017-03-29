Командувач сил НАТО в Європі закликає надати Україні сучасне озброєння

Командувач сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті знову закликає надати Україні сучасне озброєння для боротьби проти підтримуваних Росією сепаратистів, пише Радіо Свобода.

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«Особисто я вважаю, що ми повинні розглянути питання щодо надання Україні летальної оборонної зброї», – заявив Скапарротті 28 березня під час слухань у комітеті з питань оборони Палати представників.

Нагадаємо, 22 вересня Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь.

Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.