Президент Кіпру підтвердив позицію про збереження санкцій ЄС проти Росії

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо санкційного режиму ЄС проти Росії.

Про це він заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, що відбулась сьогодні на Мальті, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

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Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та співробітництво у рамках міжнародних організацій.

Анастасіадіс з теплотою пригадав свій візит в Україну, що відбувся у грудні 2015 року, та поновив запрошення Порошенку відвідати Кіпр.

Окрему увагу було приділено протидії російській агресії на Донбасі.

Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо санкційного режиму ЄС проти Росії.