У Польщі подумують про відправку до України власних охоронців для дипустанов - ЗМІ (відео)

Польский уряд збирається доправити до дипломатичних відомств в Україні польских охоронців. Про це заявив міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, повідомляє у сюжеті ТСН.

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До цього варту несли українські силовики. Після обстрілу з гранатомета в ніч на середу консульства у Луцьку Польща закрила всі дипломатичні установи в Україні, доки не їм не забезпечать достатню охорону.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».

Після обстрілу будівлі Генконсульства Міністерство внутрішніх справ України на виконання доручення президента посилило охорону іноземних дипломатичних відомств.