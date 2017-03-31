Кілька країн НАТО збільшать допомогу Україні для ліквідації наслідків вибуху в Балаклії - Столтенберг

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що кілька союзників Альянсу сьогодні зголосилися збільшити допомогу Україні для ліквідації наслідків вибуху в Балаклії.

Про це він сказав за підсумками засідання Комісії НАТО-Україна та міністерської зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу, в яких вперше бере участь секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон.

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«І якраз сьогодні у Харкові відкрився реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, профінансований завдяки проекту трастового фонду НАТО щодо співпраці у сфері медичної реабілітації. І союзники НАТО також надають значну підтримку. Я вітаю, що кілька союзників оголосили сьогодні, що вони запропонують допомогу Україні після вибуху на арсеналі боєприпасів у Балаклії», - наголосив Столтенберг.

Вчора він заявив, що Альянс надає Україні засоби індивідуального захисту і спорядженням з розмінування для ліквідації наслідків вибухів на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області.

За даними Центру інформації та документації НАТО в Україні, сьогодні в Харкові в рамках трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації та за підтримки уряду Японії відбулася офіційна церемонія з нагоди доставки і установки модульного реабілітаційного басейну в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи були евакуйовані майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. В результаті розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей дістали поранення.

24 березня пожежу було погашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня. Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.