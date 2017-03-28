У Балаклії та прилеглих селах вибухів боєприпасів не зафіксовано

Станом на 07:00 28 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.

Як повідомляє прес-центр МВС України, територію м. Балаклія та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.

«Відновлено енергопостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 50% відновлено газопостачання м. Балаклея. З тимчасових евакуаційних пунктів до м. Балаклія переміщено всіх евакуйованих», – йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та роздано 6 тис. пам’яток щодо дій населення у разі виявлення ВНП.

«У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 2 тис. 63 чол. та 185 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 278 чоловік особового складу та 57 одиниць спеціальної та пожежної техніки. Працює Штаб з ліквідації НС на чолі із головою Балаклійської районної державної адміністрації Масельським Степаном Івановичем», – повідомляє прес-служба МВС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.