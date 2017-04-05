Порошенко призначив Марію Гайдар своїм позаштатним радником

Президент України Петро Порошенко призначив своїм позаштатним радником Марію Гайдар, депутата Одеської облради від партії "Блок Петра Порошенка". Про це йдеться в указі на сайті президента, датованому 28 березня.

Порошенко підписав указ про надання громадянства і 4 серпня 2015 року вручив паспорт громадянина України російській громадській діячці Марії Гайдар.

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Тоді ж Гайдар написала заяву про відмову від громадянства Росії, однак у російському МВС повідомили про отримання повідомлення лише через рік.

До травня 2016 року Гайдар обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Дочка відомого російського політика Єгора Гайдара – одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М. Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Ехо Москви». Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Соціальний запит», раніше — координатор молодіжного руху «Да!». Один з творців ініціативної групи «Я вільний!». З 2006 року — член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії — член президії. У 2009-2011 роках — заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала у команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.