Україна найгірше в світі виплачує компенсації за програними справами в ЄСПЛ - звіт

Україна має найнижчий показник по виплатах згідно із рішеннями ЄСПЛ. Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що практично кожне п’яте рішення ЄСПЛ, після якого платіж не був сплачений вчасно, було українським.

Зокрема, минулого року ЄСПЛ присудив позивачам проти України 1,2 млн євро "справедливої компенсації".

Для порівняння, у 2015 році ця сума склала 966 тисяч євро. Крім того, протягом 2013 року Україна програла позивачам майже 33 млн євро, у 2014 році – маже 7,7 млн євро.

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В 2016 році Україна дотрималася термінів оплати в 20 справах і виплатила компенсацію після встановленого терміну у 16 справах.

Станом на 31 грудня 2015 року у 213 справах все ще очікується підтвердження виплат, а в 166 з них підтвердження оплати немає більше шести місяців після закінчення зазначеного терміну.

У 2015 році Україна вчасно заплатила компенсацію у 23 справах (в 2014 році - всього в 5 справах). 168 рішень очікували підтвердження оплати (з них 135 більше шести місяців після встановленого строку).

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна стала однією з країн із найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2016 році в Європейському суді з прав людини. Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи. Лідерами за кількістю нових справ минулого року були Росія (283 порівняно з 120 в 2015 році, тобто майже кожен 5-й новий випадок був російський), Румунія (151), Греція (121) і Туреччина (114).