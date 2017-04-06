"Цинічний сценарій": Порошенко розповів про спробу Москви "грубо зіштовхнути" Польщу з Україною

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Москва спробувала брутально зіштовхнути Польщу з Україною, починаючи з підпалу українського прапора та актів вандалізму у Польщі і повторила такий же самий сценарій в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на 10-му Київському безпековому форумі.

«Москва брутально спробувала зіштовхнути Польщу з Україною. Вона почала з підпалу українського прапора та вандалізму над українським пам‘ятником у Польщі», - зауважив він.

За словами Порошенка, «пізніше такий же ж цинічний сценарій був повторений в Україні».

Проте, наголосив президент, дружба та партнерство між Україною та Польщею є значно стійкішими.