"Цинічний сценарій": Порошенко розповів про спробу Москви "грубо зіштовхнути" Польщу з Україною
Москва почала з підпалу українського прапора і вандалізму над українським пам'ятником в Польщі.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Москва спробувала брутально зіштовхнути Польщу з Україною, починаючи з підпалу українського прапора та актів вандалізму у Польщі і повторила такий же самий сценарій в Україні.
Читайте такожПорошенко чекає від антикорупційних органів кращих результатів
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на 10-му Київському безпековому форумі.
«Москва брутально спробувала зіштовхнути Польщу з Україною. Вона почала з підпалу українського прапора та вандалізму над українським пам‘ятником у Польщі», - зауважив він.
За словами Порошенка, «пізніше такий же ж цинічний сценарій був повторений в Україні».
Проте, наголосив президент, дружба та партнерство між Україною та Польщею є значно стійкішими.