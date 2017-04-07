У ЄС назвали умову, за якої жителі окупованого Криму зможуть подорожувати без віз

Прес-аташе Представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє, що жителі окупованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стулік повідомив на прес-конференції в Києві.

"Зростає цікавість бути українським громадянином, що є дуже важливим посилом для жителів Криму та окупованих території (Донбасу), бо там є багато людей, наприклад, в Криму, які хочуть їздити в ЄС. Зараз їм дана можливість – або ви їздите з російськими паспортами, звертаєтесь по візи, платите 60 євро або у вас є біометричний паспорт українського громадянина, і ви їздите без віз", - сказав він.

"Цей месседж необхідно Україні використати в інформаційній політиці для цих територій, це показує, наскільки важливо і варто бути громадянином України…Я думаю, що для багатьох людей це буде певний аргумент, щоб передумали щодо того, що там відбувається", - вважає прес-аташе.

"Я думаю, що ми з колегами з МЗС, із Міністерства інформаційної політики будемо такий месседж разом доносити", - додав Стулік.

"ЄС в рамках політики невизнання незаконної анексії Криму не визнає також російські паспорти, які були видані в Криму після анексії. Тобто з цими паспортами не можна в'їхати на територію ЄС, можна тільки з паспортом України… або з тими паспортами Російської Федерації, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше. Тобто тут йдуть обмеження для жителів Криму, тому що де-юре – це жителі України", - заявив прес-аташе.

Стулік зауважив, що ЄС в рамках візової політики буде робити все для того, щоб підтримувати територіальну цілісність та зв’язок жителів Криму з материковою Україною.

Читайте такожУ МЗС пояснили, як та коли працюватиме процедура безвізу з ЄС для України (відео)

За його словами, ЄС робитиме все, щоб громадяни України, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, могли приїхати на материкову частину України і отримати біометричний паспорт або зробити візу в паспорті старого зразка.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.