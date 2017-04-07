Адміністрація Трампа розуміє, якою насправді є Росія - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа добре розуміє, якою насправді є Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Нова адміністрація: США знову могутні?", яка відбулась в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

За його словами, по-перше, будь-які дискусії з Росією повинні проводитися з позиції сили. У цьому зв'язку він згадав гасло "мир через силу", яке було закріплене в маніфесті Республіканської партії під час виборчої кампанії в США.

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"І по-друге, Росія, я маю на увазі нинішню Росію (ми не знаємо, що постане у майбутньому), але сьогоднішній Росії не можна довіряти фундаментально. І будь-які справи з Росією, чи вони ситуативні, чи ні, можуть вестися винятково на основі цих двох точок зору", - сказав Клімкін.

На його переконання, ця позиція підкріплюється заявами багатьох американських чиновників.

"У мене була можливість поговорити з державним секретарем, новим радником з питань національної безпеки, з рядом людей з нової американської адміністрації, і я вірю, що це був дуже послідовний сигнал. І я вважаю, що вони розуміють, з якою саме Росією мають справу", - заявив Клімкін.

Він нагадав, як декілька днів тому колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон сказав, що "ви не можете зробити Америку величною знову, роблячи Центральну Європу знову слабкою".